شاهد بالفيديو: آخر تطورات العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا

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بعد المعارك العنيفة التي شهدها مجمع أزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا ..... روسيا تعلن هدنة لخروج المدنيين من المصنع وتحذر من توسع الناتو.

هيئة الأركان الروسية أعلنت فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من المجمع ؛ آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة لثلاثة أيام مؤكدة وقف اطلاق النار من جانب واحد ، مع انسحاب وحداتها إلى مسافة آمنة تضمن انسحاب المدنيين في أي اتجاه يختارونه.

هذا التطور يأتي بعد معارك عنيفة حول المعمل .ووصف قائد كتيبة آزوف الاوكرانية المقدّم دنيس بروكوبينكو المعارك بالشرسة والدموية تدور مع القوات الروسية في المجمع مؤكدا تمسك قواته بالدفاع عن مواقعها.

وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي بدوره قال إن قوات بلاده لاتزال تحافظ على مواقعها في المجمع ، مشددا على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار لإجلاء المدنيين والجرحى.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المساعدة في إنقاذ الجرحى في المجمع الذي تحاصره القوات الروسية وتقصفه.وقال زيلينسكي إن حياة هؤلاء في خطر.

وفي غضون ذلك ، اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية الجيش الروسي بمواصلة هجومه شرقي البلاد للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك لتامين ممر بري مع شبه جزيرة القرم.وأوضحت أن موسكو نقلت نحو اربعين طائرة مروحية إلى منطقة بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت الأوكرانيين في قتل جنرالات روس ، واعترف مسؤولون أوكرانيون بقتل اثني عشر جنرالا روسيا في ميدان القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأميركية.

من جانبه ، تباهى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالدعم الذي تقدمه بلاده لكييف ، قائلا يمكن للعالم بأسره أن يرى الفرق في ساحة المعركة بعد الدعم السريع الذي قدمناه لأوكرانيا.

على صعيد مساعي توسيع حلف الناتو حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من العواقب المترتبة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لانهما ستتحولان إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا. وتساءلت زاخاروفا عما إذا كان شعبا السويد وفنلندا يريدان الانضمام إلى حلف الناتو.