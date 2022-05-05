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الأمم المتحدة تجدد دعوتها للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس

الأمم المتحدة تجدد دعوتها للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

جددت الأمم المتحدة، دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

العالم-فلسطين

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية، "موقفنا إزاء الأماكن المقدسة بالقدس، هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير"، وحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا اليوم، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى احتلال فلسطين.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته، خلفت عشرات المصابين والمعتقلين.

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