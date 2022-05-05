الصحة الإيرانية: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

العالم - إيران

وأضافت أن 991 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ6 ملايين و 997 الفا و50 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 51 مليونا و354 ألفا و208 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و355 الاف و984 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و586 الاف و61 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و 95 الفا و 727 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و37 آلاف و 772 جرعة.