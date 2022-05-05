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تظاهرات حاشدة في الخرطوم تنديدا بحكم العسكر وللمطالبة بدولة مدنية

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات مناهضة لحكم العسكر وللمطالبة بدولة مدنية واستَخدمت قوات الأمنِ السودانية قنابل الغاز لتفريقِ المحتجين في العاصمة حيث امتدت الاشتباكات الى محيط القصر الجمهوري وباغتت القوات العسكرية المتظاهرين بوابل من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

العالم - السودان

انطلقت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم عبر مليونية الخامس من مايو، وبدأ التجمع في محطة باشدار وسط الخرطوم للاتجاه صوب القصر الرئاسي الا ان العسكر باغتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع الا ان المتظاهرين استطاعوا التجمع مرةً اخري وسط هتافات تندد بالانقلاب العسكري وتدهور الأوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية.

حتي الان هنالك ثلاثون مبادرة داخلية وخارجية لوضع حل لتعقيدات المشهد السياسي في السودان كلها باءت بالفشل بسبب رفض الشارع السوداني لها خاصةً المبادرات الخارجية التي قادتها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وامريكا باعتبارها تدخلا في الشأن السوداني اما الداخلية منها ام رفضها لضعف الاحزاب السودانية التي تبحث عن مقاعد لها في الحكم لا غير.

تحرك المتظاهرون من محطة باشدار صوب القصر الرئاسي وهدفهم الأول اسقاط النظام العسكري لكن احاط بهم العسكر في ميدان شروني القريب من القصر الرئاسي وأمطرهم بوابل من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط كر وفر مع المتظاهرين ما أدي لإصابة المئات منهم بجروح اصابة بعضهم خطيرة. وفي منحي اخر شرعت لجان المقاومة في برمجة تظاهرات شهر مايو ضد الانقلاب العسكري.

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