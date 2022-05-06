شاهد..مراسل العالم يتحدث عن اجواء الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في سوريا

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، إن مبنى السفارة اللبنانية في دمشق يعد المركز الوحيد للمغتربين اللبنانيين في سوريا من اجل الادلاء باصواتهم في الانتخابات النيابية اللبنانية.

واضاف، أن السفارة تضم ثلاثة اقلام انتخابية كل قلم يتواجد عليه ثلاث ثلاثة موظفين بالاضافة الى كاميرات مراقبة، من اجل ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.

واوضح مراسلنا، أن الناخبين اللبنانيين في سوريا وصل الى 1018 ناخبا تم تسجيلهم في السفارة اللبنانية في دمشق، قبل بدء الانتخابات ما يجعل لهم حق المشاركة في هذه الانتخابات.

واشار الى ان الامن السوري من يتوالى تنظيم الانتخابات خارج السفارة اللبنانية في دمشق من اجل وصول الناخبين بسلاسة الى صناديق الاقتراع داخل السفارة.

هذا وبدأت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية اللبنانية اليوم، من خلال اقتراع المغتربين في الدول العربية والإسلامية، وتنطلق نهار الخميس المقبل، عملية اقتراع الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية كرؤساء أقلام ومساعدين لهم، وتستكمل يوم الأحد، للناخبين المقيمين داخل لبنان.

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