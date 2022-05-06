العراق: وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر .. العامري والكاظمي يعزيان

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وقال العامري في بيان:"فقدنا اليوم قامة من قامات الجهاد والعطاء صاحب التأريخ المشرف والسيرة الطيبة معاون الأمين العام لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري في حادث سير مؤسف اثناء تأديته الواجب ، تغمده الله برحمته الواسعة وألحقه باخوانه الشهداء".

وأضاف أنه" بهذا المصاب الجلل أعزي أسرة الفقيد الكبير وأعزي أخواننا في منظمة بدر وأعزي الشعب العراقي الذي نذر لأجله الفقيد العزيز عمره الشريف ، وبيوم رحيله المفجع نتذكر كل المواقف المشهودة للحاج ابو مريم من ايام الجهاد ضد الطاغية الى ايام العمل السياسي الدؤوب في الحكومة والبرلمان الى ايام مواجهة الارهاب ، الى سعيه الجاد في خدمة اخوانه في بدر وخدمة شعبه من خلال المناصب التي شغلها ، كان أخا مخلصا ، وظهيرا شجاعا ، ورفيق درب عز نظيره ، ومثالا للمؤمنين اصحاب البصائر المرتبطين برسالتهم المقدسة ، والمصرين على نهجهم القويم" .

من جانبه قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة الوزير الأسبق أبو مريم الأنصاري.

وقال الكاظمي في تغريدة له "عميق المواساة وأخلص التعازي برحيل الوزير الأسبق عبد الكريم يونس (أبو مريم الأنصاري)، الأمين العام المساعد لمنظمة بدر".

وأضاف: " فقدنا برحيله شخصية قارعت النظام الدكتاتوري بثبات، وقاتلت عصابات داعش الإرهابية بشجاعة، دعاؤنا بجميل الصبر والسلوان لذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، بان نائب امين العام لمنظمة بدر في ميسان توفي نتيجة حادث سير.

وذكرت أن "نائب امين منظمة بدر عبد الكريم يونس الانصاري تعرض الى حادث سير في ناحية على الشرقي ما ادى الى وفاته".