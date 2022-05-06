'الصليب الأحمر' يعلق على نفي انصارالله لمزاعم السعودية بشان الاسرى

العالم - اليمن

وقال متحدث بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة ستقوم اليوم بنقل أكثر من 100 محتجز من مطار أبها السعودي إلى مطار عدن الدولي".

وأضاف عمر: "حتى هذه اللحظة وصل 80 محتجزا على متن طائرتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار عدن، ونتوقع وصول الطائرة الثالثة خلال الساعة القادمة، وبذلك تكون اللجنة أتمت العملية بنجاح".

وبشأن نفي انصار الله تبعية المحتجزين المفرج عنهم من التحالف للحركة، قال بشير عمر، إن "ما يهم اللجنة هو وصول المحتجزين إلى مناطقهم ويلتقوا بأسرهم بعد فترة طويلة من انفصالهم عنها، وهذا جانب إنساني تقوم به اللجنة في كافة السياقات التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأكد أن "كافة المحتجزين المفرج عنهم ممن نقلتهم لجنة الصليب الأحمر، هم يمنيون"، مشيرا إلى أن "الثلاث الرحلات المجدولة جميعها إلى مطار عدن الدولي".

وكان تحالف العدوان أعلن في وقت سابق من الجمعة، بدء نقل أسرى إلى اليمن، ضمن ما اسماه مبادرة سعودية.

وأشار إلى أن "نقل الأسرى سيتم عبر 3 مراحل جوا إلى صنعاء وعدن، وتنتهي اليوم الجمعة".

وذكر، أن "37 أسيرا تم نقلهم برا وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود (السعودية)".

هذا واصدرت اللجنة الوطنية لشئون الاسرى والمعتقلين اليمنية، اليوم الجمعة، بيانا ردا على مزاعم السعودية الافراج عن 163 اسيراً من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية.

واكدت طبق البيان "ان جميع المحتجزين ليسوا اسرى حرب ماعدى خمسة منهم فقط و4 مختطفين صيادين تم اختطافهم من البحر الاحمر، وان بقية الاسماء غير معروفة لنا كلجنة وطنية لشئون الاسرى ونحن وإن كنا نرحب بإطلاق سراح أي يمني إلا أن عليهم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الانسان".