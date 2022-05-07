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الزراعة السورية تعلق على حريق شب في أكداس القمح بدرعا + صور

الزراعة السورية تعلق على حريق شب في أكداس القمح بدرعا + صور
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الزراعة السورية أن التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب الحريق الذي نشب أمس الجمعة في أكداس قمح في درعا، ووصفت الأضرار بأنها "مادية بسيطة".

العالم-سوریا

وذكرت صفحة الوزارة عبر "فيسبوك" أن الوزير محمد حسان قطنا اطلع على الأضرار التي نجمت عن الحريق الذي نشب في أكداس القمح في مركز إكثار البذار بمدينة إزرع في محافظة درعا، "حيث تدخلت فرق الإطفاء في المحافظة فور حدوث الحريق".

ووصف قطنا الأضرار بنها "مادية بسيطة" وأشار إلى أهمية التدخل السريع من قبل فوج الإطفاء والدفاع المدني في المحافظة ومنعهم الحريق من الانتشار.

وأكد على "ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية لخطر حدوث الحرائق من خلال تعزيز عناصر الحراسة ووضع جهاز إنذار مبكر للحرائق وتعزيز المركز بكاميرات مراقبة وتزويده بمقطورة مياه دائمة مع جرار زراعي وعمال لتنظيف محيطه من الأعشاب".

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الزراعة السورية تعلق على حريق شب في أكداس القمح بدرعا + صور

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