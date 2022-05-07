تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة ليبيا تعد مقترح ميزانية 2022

العالم - ليبيا

ووجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، بالإضافة إلى 17 مليارا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرا الدعم، وهو الباب الرابع، فمنح 26 مليارا و675 مليون دينار، وذلك وفق المقترح الذي صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

قال وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، إن المقترح جرى مناقشته خلال اجتماع الخميس، برئاسة باشاغا، وحضور رئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمد المنيسي، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لبحثه وإقراره.

وأكدت بعض المصادر، أن البرلمان سيعقد جلسة يوم التاسع من مايو الجاري، لمناقشة ما توصلت إليه اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة خلال شهر أبريل الماضي، على أن يستمر في الانعقاد حتى 16 مايو للنظر في اعتماد الميزانية الجديدة.