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عبد الجليل السنكيس و 300 يوم من الصمود الأسطوري

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"نقطة تواصل"مناقشة أهم الموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي وما يتعلق بموضوع مرور 300 يوم على اضراب د.عبد الجليل السنكيس عن الطعام احتجاجا على مصادرة ابحاثه التي سهر عليها مدة 3 سنوات واحتجاجا على سوء المعاملة اللا انسانية التي يتعرض لها داخل السجون بأمعاء خاوية وعكازين.

العالم - نقطة تواصل

وناقش برنامج "نقطة تواصل"، إضراب الدكتور السنكيس قد بدأ إضرابه عن الطعام في ٨ يوليو احتجاجاً على معاملته السيئة في السجن ومصادرة إدارة السجن في أبريل لأوراق بحثه الذي عمل على تأليفه لأربع سنوات.

واليوم يخوض الدكتور عبد الجليل السنكيس معركة الأمعاء الخاوية مطالبا بأبسط حقوقه الانسانية وان نشطاء البحرين عبر المنصات الرقمية سلطوا الضوء على اهم موضوع في مختلف المنصات الرقمية للضغط على نظام البحرين في ظل تجاهله التام لكافة النداءات والدعوات الدولية والحقوقية للافراج الفوري والتجاوب مع الدكتور السنكيس.

يذكر أن السنكيس أحد قادة ورموز ثورة 14 فبراير وقد أصدرت عليه السلطات الخليفية حكما بالسجن المؤبد, وقد تعرض للتعذيب داخل معتقلات آل خليفة رغم أن يعاني من متاعب صحية مزمنة.

وتصدر ترند البحرين لهذا البحرين هو من وحي الحالة الصعبة التي يعيشها السنكيس وهي"السنكيس في خطر – الحرية للسنكيس"، وقد وردت الكثير من التعليقات والتغريدات وفيديوهات تتعلق بالسنكيس وقالت فاطمة في تغريدتها :"والذي حل به من سجنه حل بنا".

ودعا الاعلامي البحريني د.جواد عبد الوهاب الى التضامن مع الدكتور عبد الجليل السنكيس وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، مطالبا بحقوقه المسلوبة من قبل إدارة السجون لسلطة النظام البحريني الخليفي.

وفي جانب آخر اعلن الناشط الحقوقي البحريني عادل المرزوق تضامنه الانساني والواجب والحق مع الدكتور عبد الجليل السنكيس وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية.

كما نشر البرنامج فيديو لاسرائيلين في البحرين يحتفلون بعيد الفطر. مع التغريدات الواردة عليه.

وتطرق البرنامج الى موضوع اليوم العالمي لحرية الصحافة وغرد النشطاء احياء لهذا اليوم قائلين ان الصحافة في البحرين اداة بيد النظام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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