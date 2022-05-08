العراق يتعاقد مع دولتين لاستيراد أسلحة متطورة

العالم - العراق

وقال قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أبرمت عقوداً مع فرنسا وأميركا في استيراد اسلحة متطورة ومنها صنف المدفعية الذي اثبت في الفترة الاخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تأثيره في جميع المعارك مع عصابات "داعش" الارهابية".

واضاف، أن "الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة بعد ان اثبتت وبشكل فعال تأثيره في المعارك حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية".

وتابع، أن "الدولة مهتمة في استيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسيء الى الدولة والأجهزة الأمنية حيث يكون استخدامها فعال وبشكل كبير على العدو".

وأكد أن" استيراد اصناف من المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية".