الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

توتر المشهدين السياسي والامني في ليبيا – الجزء الثاني

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

خلفيات تعثر توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتفاقم التسرب المدرسي في المغرب والحصانة البرلمانية في الجزائر وواقع العبودية في موريتانيا وهل تفلح اجراءات الرئيس التونسي الاخيرة في تهدئة الاوضاع.

العالم – المغاربية

في ظل تفاقم الاوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية في تونس تساؤل عن الاجراءات الاخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد واحتمالات تهدئة الاوضاع.

يرجع عدد من الخبراء انقسام الجيش الليبي الى عدم الاستقرار السياسي فيما يؤكد اخرون ان دول بعينها تقف وراء استمرار هذه المعضلة ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها التوسعية.

يعيش البرلمان الجزائري على واقع ازمة كبيرة بعد ان كشف اخطار وزارة العدل غرفتي البرلمان بسحب الحصانة البرلمانية من عشرات النواب ما يهدد بفقدانهم مناصبهم في حال عدم تسوية اوضاعهم.

يعد الانقطاع عن التعليم في المغرب من ابرز اوجة الاختلال التي تعانيها المنظومة التعليمية بحسب ما تفيد تقارير رسمية في حين ترتفع نسبة التسرب المدرسي خصوصا في الارياف نظرا الى بعد المدارس وارتفاع نسب الفقر.

على الرغم من تجريم العبودية في موريتانيا فان ناشطين في الجمعيات الحقوقية يؤكدون انها لا تزال قائمة و ان كانت بشكل معاصر تتمثل في معاناة ضحاياها وابنائهم من الاقصاء والتهميش.

روابط ذات صلة

رئيس مجلس الأعلى الليبي يزور مصر الشهر الجاري

تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة ليبيا تعد مقترح ميزانية 2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..زعماء الدول السبع يعتزمون عزل روسيا اقتصاديا

'واتساب' يطلق 3 تحديثات جديدة

اعتقال 12 فلسطينيا نصفهم من قرية رمانة في جنين + فيديو

اليابان ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية

إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير

الإفراط في تناول ماء الليمون لفقدان الوزن قد يكون ضارا.. اعرف مخاطره