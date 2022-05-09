توتر المشهدين السياسي والامني في ليبيا – الجزء الثاني

العالم – المغاربية

في ظل تفاقم الاوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية في تونس تساؤل عن الاجراءات الاخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد واحتمالات تهدئة الاوضاع.

يرجع عدد من الخبراء انقسام الجيش الليبي الى عدم الاستقرار السياسي فيما يؤكد اخرون ان دول بعينها تقف وراء استمرار هذه المعضلة ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها التوسعية.

يعيش البرلمان الجزائري على واقع ازمة كبيرة بعد ان كشف اخطار وزارة العدل غرفتي البرلمان بسحب الحصانة البرلمانية من عشرات النواب ما يهدد بفقدانهم مناصبهم في حال عدم تسوية اوضاعهم.

يعد الانقطاع عن التعليم في المغرب من ابرز اوجة الاختلال التي تعانيها المنظومة التعليمية بحسب ما تفيد تقارير رسمية في حين ترتفع نسبة التسرب المدرسي خصوصا في الارياف نظرا الى بعد المدارس وارتفاع نسب الفقر.

على الرغم من تجريم العبودية في موريتانيا فان ناشطين في الجمعيات الحقوقية يؤكدون انها لا تزال قائمة و ان كانت بشكل معاصر تتمثل في معاناة ضحاياها وابنائهم من الاقصاء والتهميش.