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روسيا تحتفل بذكرى النصر على النازية قبل 77 عاما

روسيا تحتفل بذكرى النصر على النازية قبل 77 عاما
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

تشهد الساحة الحمراء بموسكو اليوم 9 مايو عرضا عسكريا ضخما بمشاركة مختلف صنوف الأسلحة وسط ترقب لخطاب الرئيس فلاديمير بوتين بهذه المناسبة التي تتزامن مع العملية العسكرية في أوكرانيا.

العالم - روسيا

بدأت في العديد من المدن الروسية اليوم فعاليات متنوعة احتفالاً بالذكرى الـ 77 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم جرت عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي في مدن الشرق الأقصى وسيبيريا وسيقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشارك في العرض الذي يقوده القائد العام للقوات البرية الجنرال أوليغ ساليوكوف 11 ألف عسكري و131 قطعة من المعدات العسكرية إضافة إلى 77 طائرة مروحية.

كما ستنطلق في موسكو فعالية (الفوج الخالد) التقليدية حيث سيحمل المشاركون فيها صوراً لجنود الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة ستقطع مسافة 7 كيلومترات في شوارع وسط العاصمة الروسية.

ومساء تشهد موسكو عرضاً احتفالياً للألعاب النارية بمشاركة أكثر من 70 قاذفة ذاتية الدفع يستخدم فيه أكثر من 11 ألف قطعة من الألعاب النارية.

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