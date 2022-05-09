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السيد الحوثي:الشعب اليمني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء

السيد الحوثي:الشعب اليمني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد حركة انصار الله اليمنية عبدالملك بدرالدين ان الشعب اليمني يتحرك في نهضته الحضارية على أساس مبدأ الاستقلال والتحرر من هيمنة أعدائه، وبانطلاقة واعية راشدة مستبصرة .

العالم- اليمن

وفي كلمة للسيد الحوثي خلال تدشين الدورات الصيفية : أمتنا الإسلامية تضررت بظلمات التجهيل والتضليل، وقد تأثرت في واقعها وانتشرت الكثير من المفاهيم المغلوطة.

واكد ان السيد الحوثي: شعبنا اليمني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء بكل أشكالها، وهو ينطلق من الهوية الإيمانية ويترجمها عمليا في مواقفه وتوجهاته وسياساته.

واضاف قائد حركة انصار الله: رغم استهداف العدوان، استمر النشاط التعليمي بعزيمة شعبنا الإيمانية وثباته المستند إلى قيمه وتوكله على الله، مؤكدا أن ميزة الدورات الصيفية أنها تأتي في إطار التوجه التحرري العملي الشامل لشعبنا الذي يستند إلى كتاب الله والهوية الإيمانية.

وأضاف: "شعبنا يتحرك في نهضته الحضارية على أساس مبدأ الاستقلال والتحرر من هيمنة أعدائه، وبانطلاقة واعية راشدة مستبصرة" مشيراً إلى أن أمتنا الإسلامية تضررت بظلمات التجهيل والتضليل، وقد تأثرت في واقعها وانتشرت الكثير من المفاهيم المغلوطة.

وشدد السيد الحوثي على أن من الأولويات هو النشاط التعليمي والتثقيفي والتوعوي الذي يبني أجيالنا البناء الصحيح ويقدم النموذج الحقيقي للإنسان المسلم، لافتاً إلى أن النشاط الصحيح يبني الإنسان ليحمل النظرة الصحيحة إلى المسؤولية، ويحمل الوعي تجاه واقع الحياة وطبيعة الصراع مع الأعداء.

وأشار قائد حركة انصار الله إلى أن من خطورة الأعداء أن لديهم الكثير من الأبواق وأقلام الزور لخدمتهم وتدجين الأمة لهم وتفريقها وإضعافها، مؤكداً أن الأعداء يُسخّرون مختلف وسائل الإعلام والتواصل لتضليل الأمة، ولا بد من التحصن بالوعي والبصيرة.

واضاف أن الأعداء يركزون على استهداف الجيل الناشئ والشباب لأنهم حاضر الأمة ومستقبلها ودعامة قوتها، مشدداً على أن المسؤولية علينا جميعا وفي المقدمة العلماء والمثقفون والآباء لحماية الجيل الناشئ من الحملة التضليلة.

يتبع

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