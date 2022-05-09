الصين..تشديد القيود المفروضة في شنغهاي لمكافحة كورونا

العالم-اسيا والباسفيك

وأصدرت السلطات أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم ومنعوا من القيام بالأنشطة غير الضرورية كجزء من "فترة الهدوء" التي تستمر حتى الأربعاء على الأقل.

وقال أحد الإشعارات الصادرة في حي هوانغبو بالمدينة وتم نشره على الإنترنت: "شكرا لتفهمكم وتعاونكم.. معا وبتعاونكم، يمكننا رفع الإغلاق في وقت مبكر".

ليس واضحا السبب الذي دفع السلطات إلى تجديد قيودها المشددة، مع استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في المدينة.

وسجلت شنغهاي الاثنين 3947 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وجميعها تقريبا بدون أعراض، إلى جانب 11 حالة وفاة.