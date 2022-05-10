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تشاهدون الليلة في بانوراما..

السدود التركية ومشاكل التصحر والجفاف في دول المنطقة.. ماحقيقة الإنسحاب الروسي من سورية؟

السدود التركية ومشاكل التصحر والجفاف في دول المنطقة.. ماحقيقة الإنسحاب الروسي من سورية؟
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إعلان ايران رفضها للإجراءات التركية في مجال بناء السدود على الحدود بين البلدين.

العالم - بانوراما

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إن طهران ترفض بناء السدود على أنهار آراس ودجلة والفرات من قبل السلطات التركية، مشيرا الى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الشأن.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قول وسائل إعلام الروسية إن موسكو بدأت فعليا بسحب قواتها من سوريا تمهيدا لنقلها الى أوكرانيا.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي فقد أثار التقرير مخاوف لدى تل ابيب وسط تحذيرات الخبراء الإسرائيليين من انسحاب القوات الروسية من سوريا، حيث يمكن لإيران إرسال وحداتها إلى سوريا بسهولة، وسيكون لديها سيطرة أكبر في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. السدود التركية ومشاكل التصحر والجفاف في دول المنطقة.. ماحقيقة الإنسحاب الروسي من سورية؟

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