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تفاعل مواقع التواصل مع خطاب السيد نصرالله حول سلاح المقاومة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن سلاح المقاومة.

العالم - هاشتاغ

وفي المهرجان الإنتخابي الكبير الذي أقامَهُ حزب الله في صور والنبطية قال السيد حسن نصر الله، أن اولئك الذين يدعون الى نزع ِسلاحِ المقاومة هم يجهلون ويتجاهلون ما عاشَه الجنوب منذ قيام الكيان الغاصب في فلسطين.

قام الرئيس السوری بشار الأسد بزيارة عمل حافلة سياسياً واقتصادياً قام بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقى خلالها آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

اما في كيان الاحتلال فقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، رفضه لأي دور للأردن بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، الأمر الذي ندَّد به الجانب الفلسطيني، في حين أكدت حركة حماس أن دولة الاحتلال لا تمتلك الحق والقرار في السيادة على القدس والأقصى. ويشكل رفض بينيت إعلاناً صريحاً بأنه لا وصاية هاشمية على "الأماكن المقدسة" في القدس المحتلة، ويعد تراجعاً عن التفاهمات الإسرائيلية الأردنية التي نص عليها اتفاق السلام في وادي عربة، والقاضي بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن في "الأماكن المقدسة".

وأيضاً في الشأن الفلسطيني ومنذ يوم الجمعة، يدعو نواب ومسؤولون سابقون وصحفيون صهاينة، صراحة، إلى اغتيال قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار، لتعلن المقاومة الفلسطينية بأن الرد على المساس بالقيادي السنوار سيكون مزلزلاً من قبل المقاومة في غزة.

اما في السعودية فقد قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يخطط مع محمد بن سلمان لاستثمار ملايين الدولارات من أموال المملكة العربية السعودية في شركات ناشئة إسرائيلية، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة.

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تفاعل مواقع التواصل مع خطاب السيد نصرالله حول سلاح المقاومة

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