الخارجية الامريكية تهاجم حركة "طالبان" بسبب "البرقع"

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "عندما نتصرف مع شركاء في جميع أنحاء العالم، لدينا مصادر نفوذ لممارستها مع حركة طالبان".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تأخذ في الحسبان أن طالبان واصلت تبني سياسات قمع النساء والفتيات"، معتبرا أن "مثل هذه الإجراءات هي البديل الذي اتخذته طالبان لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة والحاجة إلى حكومة شاملة" على حد قوله.

وذكر برايس أن "الولايات المتحدة حثت طالبان على وضع حد لهذه القيود في أفغانستان"، مشددا على أن "الولايات المتحدة كانت دائمًا واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني" حسب تعبيره.

كما ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بسياسات "طالبان" تجاه الأفغانيات ووصفها بأنها "إهانة" لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "مثل هذه السياسات التي تنتهجها طالبان ستؤدي إلى عرقلة علاقاتها مع المجتمع الدولي" على حد تعبيره.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألزمت "طالبان" النساء الأفغانيات بارتداء البرقع الذي يغطيه بالكامل في الأماكن العامة، مضيفة أنه في حالة انتهاك المرسوم، سيتم سجن أحد أفراد الأسرة الذكور لمدة ثلاثة أيام.