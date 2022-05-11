الإعلام الخارجي الإيراني يدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

العالم - إيران

وجاء في هذا البيان: إن نيابة الإعلام الأجنبي للإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية وعقب نبأ استشهاد الصحفية الفلسطينية الشجاعة شيرين أبو عقلة، تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع الصحفيين الأحرار في العالم الذين انتهجوا نقل المعلومة الصادقة والصريحة عن جرائم الكيان الصهيوني إلى أذهان العالم ولم يلتزموا الصمت تجاه الإجراءات غير المقبولة لكيان الاحتلال، كما وتدين الإجراءات العسكرية الصهيونية المتواصلة في التصفية الجسدية للمراسلين الذين ينقلون ما يحدث للشعب الفلسطيني المضطهد في الأراضي المحتلة والقدس الشريف.

ويضيف البيان: مما لا شك فيه أن هذه الجرائم، التي لم تستهدف الصحفيين فحسب بل استهدفت أيضا الطادر الطبي والتمريضي وسائر النشطاء الذين دائما ما يكونون محصنين من العدوان العسكري وفقاً للمعاهدات والأعراف الدولية، والتي استهدفت الآن شيرين أبو عاقلة وأثناء قيامها بمهامها حيث التحقت بشهداء وضحايا عدوان الكيان الصهيوني على حقوق الإنسان والإنسانية والحرية.. سوف تبقى هذه الجرائم ماثلة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

وخلص البيان إلى أن: بما أن مراسلي قنوات الإعلام الأجنبي التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية تعرضوا وفي شتى ميادين فضح تحركات الكيان الصهيوني الزائف ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة تعرضوا مرات عديدة لأصناف الإصابات.. لذلك فإن نيابة الإعلام الأجنبي تعتبر التعازي لأسرة الصحفيين والمراسلين الذين استشهدوا وجرحوا على يد الكيان الصهيوني كتعزية عضو من الأسرة إلى سائر الأعضاء، وستبقى ذكرى كل الشهداء ومن يناضل في هذا السبيل على الدوام في نفوس زملائهم في هذه النيابة، في قنوات العالم وبرس تي في، وهيسبان تي في، وغيرها من القنوات.

نيابة الإعلام الأجنبي للإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية

11 مايو 2022