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الخارجية الروسية:الناتو يريد مواصلة التوسع إلى حدود روسيا

الخارجية الروسية:الناتو يريد مواصلة التوسع إلى حدود روسيا
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يتخذ إجراءات عسكرية-فنية وغيرها من الإجراءات لإزالة التهديدات الناجمة عن انضمام فنلندا والسويد للناتو.

العالم-روسيا

وقالت الوزارة إن الناتو، الذي يصر على انضمام فنلندا إلى الحلف، يريد مواصلة التوسع إلى حدود روسيا، لإنشاء جناح جديد للتهديد العسكري لموسكو.

وأضاف البيان "إن هدف الناتو، الذي أقنعت دوله الأعضاء بقوة الجانب الفنلندي أنه لا يوجد بديل عن العضوية في الحلف، واضح وهو مواصلة التوسع نحو حدود روسيا، وخلق جناح آخر للتهديد العسكري لبلدنا. لماذا تحول فنلندا أراضيها إلى خط المواجهة العسكرية مع روسيا، بينما تفقد الاستقلال في اتخاذ قراراتها، التاريخ سيحكم".

وجاء في البيان: "إن تصريحات رئيس فنلندا ورئيس وزرائها بشأن الانضمام إلى حلف الناتو هي تغيير جذري في السياسة الخارجية للبلاد، وسترد موسكو وفقا للوضع".

واختتم البيان أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات ردية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها للقضاء على التهديدات بسبب انضمام فنلندا إلى الناتو.

هذا وقدم رئيس فنلندا سولي نينيستو ورئيسة الحكومة سانا مارين، بيانا مشتركا اليوم الخميس، من أجل انضمام فنلندا إلى الناتو.

وقال البيان "يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو دون تأخير. ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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