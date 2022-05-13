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أمير عبداللهيان يعزي نظيره الاماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أمير عبداللهيان يعزي نظيره الاماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان برسالة برقية تعزية الى نظيره الامارتي عزى فيها الحكومة الاماراتية والشعب الاماراتي بوفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

العالم- ايران

وأعرب وزير الخارجية في برقية تعزية الى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص العزاء وصادق المواساة ﺑﻮﻓﺎﺓ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في برقية التعزية: "ببالغ الأسى والأسف تلقينا نبأ رحيل فخامة رئيس حكومة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. نعزيكم والحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي الشقيق ونبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفي اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الامرااتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

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