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البنتاغون: الولايات المتحدة ستستبدل 10500 من عسكرييها في أوروبا

البنتاغون: الولايات المتحدة ستستبدل 10500 من عسكرييها في أوروبا
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزرة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة ستقوم باستبدال نحو 10500 من عسكرييها في أوروبا قريبا، مؤكدة أنها لن ترسل الجنود إلى أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تواصل نهجها الرامي للحفاظ على الردع القوي والتموضع الدفاعي في الجناح الشرقي للناتو".

وأوضح أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بنشر حوالي 10.5 ألف عسكري خلال الأشهر القادمة، وهم سيستبدلون الوحدات المنتشرة في وقت سابق في منطقة العمليات الأوروبية".

وأكد أنه سيتم استبدال الوحدات بالكامل، وستعود الوحدات المنتشرة في أوروبا حاليا إلى مقراتها بعد تسليم المهام للوحدات الجديدة.

وأشار إلى أن "التسليم سيتم خلال الأسابيع والأشهر القادمة، هذا الصيف".

وأكد أن "هذه التحركات تجري في إطار التعامل مع الأوضاع الأمنية الحالية. وهذه القوات لن تحارب في أوكرانيا"، مضيفا أن استبدال القوات يأتي وفقا للجدول المحدد مسبقا، وأنه لا يتوقع إعلان أي تغيير للتواجد الأمريكي الدائم في أوروبا في الوقت القريب.

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