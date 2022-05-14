الجزائر تجدد موقفها من الضرورة الملحة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء

العالم - الجزائر

وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، في المنتدى السنوي للجنة الـ 24 الأممية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار، إن الجزائر "باعتبارها أمة صنع مصيرها نضال مؤسسيها من أجل الحرية والتحرر وكون قناعتنا الراسخة والتزامها بالدفاع دون هوادة عن حق كل الشعوب في تقرير مصيرها بحرية لطالما تمسكت وستظل متمسكة بمهمة تصفية الاستعمار النبيلة".

وذكر بتجذر "قيم الحرية والنضال من أجل القضايا العادلة عبر تاريخ الجزائر، معربا عن أسفه لعدم احراز أي تقدم فيما يخص تنظيم استفتاء حر في الصحراء الغربية مثلما تنص عليه اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الاستعمار بالرغم من كون الصحراء الغربية مصنفة منذ 1963 كإقليم غير مستقل وهو وضع أكدته اللائحة 2229 سنة 1966 من خلال منح الشعب الصحراوي الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال".

وأشاد بالدور الحاسم للاتحاد الأفريقي الذي "سعى دوما للمساهمة في جهود السلام في الصحراء الغربية وآخر مثال على ذلك كان في مارس 2021 خلال انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن الخاصة بالصحراء الغربية".

وأكد على وجود "سبيل واحد يجب اتباعه ألا وهو استئناف المفاوضات المباشرة بنية حسنة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو من أجل حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير".