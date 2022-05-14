قديروف يعلن إرسال أكثر من 600 متطوع إلى أوكرانيا

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وكتب قديروف، اليوم السبت، في صفحته على "التلغرام": "تجمع أكثر من 600 محارب في العتاد الكامل ولديهم رغبة كبيرة في تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك كل أوكرانيا من القوميين، في مطار أحمد قديروف الدولي في غروزني".

وأشار إلى أنه يوجد بين المتطوعين ليس فقط أفراد الأمن الشيشانيون وسكان الجمهورية بل والمواطنون المعنيون من المناطق الروسية الأخرى.

وأضاف: "كلهم متحدون بهدف واحد وهو وضع حد سريع للعصابات في أوكرانيا ومحاسبة الإرهابيين الذين أبقوا سكان دونباس المسالمين في حالة خوف خلال السنوات الثماني الماضية".

وأعلن رمضان قديروف، سابقا، أنه تمت السيطرة على مصنع "زاريا" وكذلك قريتي يوجني وفويفودوفكا وعدد من القرى في جمهورية لوغانسك الشعبية.