كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب 'الحمى'

العالم - أسيا والباسفيك

كانت كوريا الشمالية أعلنت أمس عن وفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف حالة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن ما مجموعه 42 شخصا لقوا حتفهم منذ تفشي الحمى، بينهم 820 ألفا و620 حالة إصابة و324 ألفا و550 على الأقل يخضعون للعلاج الطبي.

وقال الزعيم كيم جونغ أون إن تفشي المرض يسبب "اضطرابا كبيرا" في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ كوفيد-19.

وقالت الأمم المتحد يوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.