تعليق كتائب شهداء الأقصى على ارتقاء الشهيد "داوود الزبيدي"

العالم - فلسطين

وأكدت كتائب شهداء الأقصى على صوابية خيار المقاومة المسلحة في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وأنها الطريق الأفضل للرد على جرائم العدو والطريق الأقصر للطريق حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

ويشار إلى أن الشهيد داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضية خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل المطارد /محمود الدبعي ، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد عملية معقدة استمرت لعدة ساعات أدت لمقتل أحد كبار ضباط الاحتلال جراء الاشتباكات المستمرة .