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تعليق كتائب شهداء الأقصى على ارتقاء الشهيد "داوود الزبيدي"

تعليق كتائب شهداء الأقصى على ارتقاء الشهيد
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

زفت كتائب شهداء الأقصى أحد قادتها في مخيم جنين الشهيد الأسير / داوود محمد عبد الرحمن الزبيدي "40 عاماً" شقيق الأسير القائد زكريا الزبيدي ، والذى استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء تصديه مع إخوانه المجاهدين لجيش العدو الصهيوني الذي حاصر منزل المطارد والأسير ابن سرايا القدس / محمود الدبعي .

العالم - فلسطين

وأكدت كتائب شهداء الأقصى على صوابية خيار المقاومة المسلحة في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وأنها الطريق الأفضل للرد على جرائم العدو والطريق الأقصر للطريق حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

ويشار إلى أن الشهيد داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضية خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل المطارد /محمود الدبعي ، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد عملية معقدة استمرت لعدة ساعات أدت لمقتل أحد كبار ضباط الاحتلال جراء الاشتباكات المستمرة .

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