شاب اميركي يقتل 10 من اصول افريقية ويبث جريمته على الهواء!

العالم - الاميركيتان

جريمة قتل على الهواء.. ارتكبها شاب في الـ18من عمره بقتله 10 اشخاص بدم بارد، ذنبهم الوحيد لون بشرتهم واصولهم الافريقية.

الشرطة جردته من ملابسه بعد ان ارتدى زيا عسكريا وسترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بثّ جريمته مباشرة على الإنترنت وذهب مدججا بالسلاح الى متجر 'تابس' في مقاطعة بوفالو بولاية نيويورك، ليبدأ جريمته بقتل ثلاثة اشخاص في المرآب ومن ثم دخل المتجر وقتل الحارس وستة آخرين معظمهم اميركيون من اصول افريقية، كما اصاب ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة.



وقال قائد شرطة بوفالو جوزيف غراماغليا: القاتل جاء الى هذا الحي الذي تقطنه غالبية من المواطنين من اصول افريقية قاطعا عدة ساعات من مكان سكنه وقتل 10 اشخاص واصاب 3 آخرين وهناك 11 شخصا اسود من الضحايا بينما الاثنان الآخران بيض. عندما واجه المسلح رجال الشرطة في المتجر وضع مسدسا على رقبته لكنهم اقنعوه بالقاء السلاح والاستسلام.

جريمة باتت تتكرر كثيرا في الولايات المتحدة، وتشير جميع الادلة الى انها جاءت بدافع الكراهية والعنصرية حيث كشفت صحيفة بوفالو نيوز أنّ كلمة هجوميّة وعنصريّة، كُتِبت بالأبيض على فوّهة سلاح الجاني.

وكان منفّذ العمليّة قد باشر بثّ جريمته على منصّة تويتش التي عبّرت عن صدمتها وإنّها حذفت المحتوى بعد دقيقتين على بدء بثّه .

وقال العميل الخاصّ لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو ستيفن بيلونجيا: نحن نحقّق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدافع العنصريّة.

ويأتي هجوم بوفالو في وقت يشهد المجتمع الاميركي وخاصة في مدينة نيويورك ارتفاعا في معدلات الجريمة معظمها بدافع الكراهية والعنصرية، حيث تشير تقارير لمنظمات حقوقية الى إن الأمريكيين الآسيويين والأمريكيين الأفارقة واللاتينيين ، يتعرضون للتمييز والانتهاكات بأشكال مختلفة ولا يمكنهم التمتع بحقوقهم الإنسانية بشكل كامل.