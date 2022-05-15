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في شهرها السابع.. استمرار عملية التسوية في دير الزور

في شهرها السابع.. استمرار عملية التسوية في دير الزور
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

التحقت اليوم دفعة جديدة من المطلوبين بعملية التسوية في دير الزور بسوريا التي دخلت اليوم شهرها السابع وذلك من المدنيين المطلوبين والعسكريين المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية تمهيدا للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم.

العالم - سوريا

وفي تصريحات لـسانا أشار شوقي الشافي وسعيد المزعل وعلي الزبير في صالة العامل بمدينة دير الزور إلى أن نجاح التسويات عزز قناعتهم بضرورة المساهمة في ترسيخ حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي وممارسة دورهم الحقيقي في مجتمعهم وبين رفاقهم العسكريين.

بدوره أوضح أمير العويد أن التسامح والعفو عند المقدرة من شيم الكرام وأن هذه المكرمة من شأنها إعادتهم إلى جادة الصواب والالتحاق برفاق السلاح في الجيش السوري في حين لفت ثائر السويد الى حالة الثقة ما بين الدولة السورية وهؤلاء المطلوبين ورغبتهم في العودة لممارسة حياتهم الطبيعية وزراعة أراضيهم وطي صفحة الإرهاب والاستعداد لفتح صفحة جديدة.

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