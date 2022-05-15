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ميقاتي: انجاز الإنتخابات اليوم بنجاح والدولة قامت بواجبها كاملا

ميقاتي: انجاز الإنتخابات اليوم بنجاح والدولة قامت بواجبها كاملا
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن "انجاز الإنتخابات اليوم بكل معنى الكلمة والدولة قامت بواجبها كاملا، الجميع راهن على تعطيل الإنتخابات عبر مختلف السبل، تجاوزناها وحصلت الإنتخابات، والإنتخابات لم تحصل لولا إصرار الحكومة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجازها وإصرار وزيري الداخلية والخارجية".

العالم - لبنان

واعتبر أن "هناك بعض الشوائب القليلة التي حصلت خلال هذا اليوم الا أنه تمكن الفريق في وزارة الداخلية من حل الشوائب وهذا نصر للدولة اللبنانية وللمواطنين، واليوم يوم مشهود له والجميع كان لديه رهانات، واليوم تحركت الدولة بكل عناصرها دون استثناء، والجميع أكثر من 120 الف شخص على الأراضي اللبنانية، هذا إنجاز ولنا الحق أن نقول عنه إنجاز".

وتابع ميقاتي: "اليوم رأينا من غرفة العمليات هناك جمهور من الناخبين يرغبون بالإقتراع، وطلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من رؤساء الأقلام إدخال من يريد الإقتراع، وأشكر كل القيمين على العملية الإنتخابية، والتخلف عن الحضور للموظفين حصل بعدم الإلتحاق ضئيل جدا واحد بالألف وهي نسبة ضئيلة جدا".

وعن صناديق الإقتراع التي وصلت من الإغتراب، قال: "وصلت صناديق الإقتراع على لجان القيد الأولى، أكثر من 500 صندوق توزع على لجان القيد، أما الإشكالات التي حصلت اليوم تعالجت على الفور، والكهرباء لن تنقطع طوال الليل في كل مراكز الإقتراع والقيد".

وأردف: "نتمنى الإستشارات النيابية السريعة وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن".

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