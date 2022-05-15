العراق: الديمقراطي الكردستاني يعلق على مبادرة المستقلين

العالم - العراق

وقال عبد الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، ان "طرح المستقلين مبادرتهم وبغض النظر عن مضمونها فهي خطوة باتجاه تحريك المياه الراكدة"، مبينا ان "النواب المستقلين وضمن مبادرتهم اشاروا الى تشكيل لجنة للتباحث والتفاوض بشأن ما تم طرحه في المبادرة".



وأضاف، ان "مدى القبول والرفض لمبادرة المستقلين يعتمد على مصداقية المبادرة وما تحمله من شروط ومواد فيها"، لافتاً إلى أن "وضع البلد لم يعد يحتمل المزيد من السجالات والمناكفات السياسية بالتالي فان الايام المقبلة ستشهد انفراجة وحاجة الى الاسراع في تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وما يرتبط بها من حاجة للموازنة وغيرها من القوانين المهمة".

وطرح النواب المستقلون، اليوم الأحد، مبادرة من سبع نقاط لإنهاء حالة الانسداد السياسي.



وتضمنت المبادرة، "التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر".



كما تضمنت التأكيد على "أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية".



وطالبت بتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.



وأكد المستقلون، على أن "يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع".