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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: نسبة التصويت تتراوح ما بين 35% الى 40%.
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.
مراسل العالم: في دوائر بيروت تجاوزت نسبة الاقتراع حتى الان 10%
مراسل العالم: العملية الانتخابية تجري بشكل هادئ مع اقبال متفاوت بدا يتصاعد
مراسل العالم: البعثة الاوروبية هي الوحيدة التي جاءت لمراقبة الانتخابات
مراسلة العالم: الجمهور اللبناني كان ينتظر هذه الانتخابات بسبب التحديات والازمات التي عصفت بالبلاد
مراسلة العالم: السواد الاعظم في جنوب لبنان زحفوا الى صناديق الانتخابات والجماهير تحمل رايات المقاومة
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية اللبنانية
العراق: السيد الصدر يعلن التحول إلى المعارضة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، التحول إلى "المعارضة الوطنية" لمدة شهر.
العالم - العراق
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
مقتدى الصدر
المعارضة الوطنية
زعيم التيار الصدري
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