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العراق: السيد الصدر يعلن التحول إلى المعارضة

العراق: السيد الصدر يعلن التحول إلى المعارضة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، التحول إلى "المعارضة الوطنية" لمدة شهر.

العالم - العراق

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