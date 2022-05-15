استقلال يتوج بلقب الدوري الإيراني بعد عقد من الزمن

العالم - VAR

التتويج باللقب جاء بعد غياب أزرق العاصمة عن المنصة لعقد من الزمن.

فريق بيرسبوليس بطل المواسم الخمسة الماضية واجه صعوبات كثيرة هذا الموسم منها خسارته الأخيرة أمام سباهان بهدفين لهدف. وهذه الخسارة وقعّت على تتويج فريق استقلال بطلا للدوري وذلك قبل ثلاث مراحل على نهاية لأن الفارق بينهما تسع نقاط اضافة لقانون الاهداف المسجلة الذي اعلن عنه الاتحاد الايراني.

ضيف حلقة الليلة من برنامج "VAR" هو قائد نادي سايبا سابقا والمدرب حاليا كاظم برجلو، حيث ناقش البرنامج معه الاسئلة التالية: