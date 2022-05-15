تسجيل أعلى درجة حرارة في جدة السعودية

العالم - السعودية

وكشف مركز أرصاد مطار الملك عبد العزيز بجدة أن درجة الحرارة التي تم تسجيلها، اليوم الأحد، في الظل وصلت إلى 48.3 درجة مئوية أثناء النهار، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أنها كانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في محافظة جدة، بينما سجل مرصد عرفة في مكة المكرمة 47.5 درجة مئوية في الظل.

ولفتت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة العظمى التي يتم تسجيلها في ساعات النهار تتم في الظل وليس تحت ضوء الشمس.

يذكر أن درجة الحرارة في جدة نالت اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مغردون إن درجة الحرارة في محافظة جدة قاربت على 50 درجة مئوية.