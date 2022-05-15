لبنان.. وهكذا توزعت نسب الاقتراع في الدوائر

العالم - لبنان

أفادت مصادر لبنانية بإقفال معظم مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية اللبنانية، وذلك بعد أن توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم منذ الساعة السابعة صباحاً لانتخاب مجلس نيابي جديد، في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

وعقب إقفال صناديق الاقتراع، شكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، القوى الأمنية اللبنانية على حرصهم على إتمام العملية الانتخابية، متمنياً أن "تُنتج الانتخابات مجلس نواب جديد لانتشال لبنان من أزمته الحالية".

وأضاف ميقاتي خلال مؤتمرٍِ صحفي أنّ "نسب الاقتراع تجاوزت 50% في عددٍ من المناطق اللبنانية، لكن نسبة الاقتراع حتى الآن غير مرتفعة بشكل عام"، مؤكّداً أنّ "لا إنتخابات إلا وفيها شوائب، وهناك مجلس دستوري للذين يحضرون للطعن".

ولفت إلى أنّ "وزير الداخلية بسام المولوي طلب من رؤساء الأقلام السماح لجميع الناخبين الموجودين داخل أقلام الاقتراع الإدلاء بأصواتهم".

بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات غسان المولوي إنّ "اليوم الانتخابي الطويل كان مقبولاً نسبةً للأوضاع التي نعيشها وتجاوزنا التحدّيات".

وأضاف: "أُتابع الوضع الأمني بشكلٍ حثيث منذ ليل أمس، وأنجزنا الانتخابات كما وعدنا المواطنين، ومهما كانت الشوائب فهي أفضل من الوضع الذي نعيشه".

وبحسب المولوي، فإنّ "نسبة الاقتراع غير مرتفعة"، مشيراً إلى أنّ "عمليّة إصدار النتائج معقّدة قليلاً ويجب على المواطنين الصبر قليلاً" مطمئناً المواطنين إلى "أنّ العمليّة مضمونة وتتمّ بشفافية".

وبشأن فرز آلية فرز الأصوات وصدور النتائج، أكّد المولوي في وقتٍ سابق، أنّ "الفرز سيكون ليلاً في العدليات عند القضاة الذين سيكونوا محاطين بالأمن المطلوب"، مضيفاً: "سأكون في كل الأقلام وستظهر النتيجة بأسرع وقت ممكن".

وتوزعت نسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام المولوي، كالتالي:

دائرة بيروت الأولى: 28.50%، دائرة بيروت الثانية: 38.33%.

دائرة جبل لبنان الأولى: 55.93%، دائرة جبل لبنان الثانية: 42.7%، دائرة جبل لبنان الثالثة: 43.44%، دائرة جبل لبنان الرابعة: 44.49%.

دائرة الجنوب الأولى: 42.3%، دائرة الجنوب الثانية: 42.77%، دائرة الجنوب الثالثة: 41.76%.

دائرة الشمال الأولى: 40.73%، دائرة الشمال الثانية: 30.6%، دائرة الشمال الثالثة: 38.45%.

دائرة البقاع الأولى: 43.02%، دائرة البقاع الثانية 34.2%، دائرة البقاع الثالثة: 48.9%.