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التضخم السنوي في السعودية يرتفع في أبريل

التضخم السنوي في السعودية يرتفع في أبريل
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 2.3 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ يونيو/حزيران 2021 الذي سجل خلاله 6.2 بالمئة.

العالم - السعودية

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي) الصادرة، الأحد، ارتفاع التضخم بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وصعد التضخم في السعودية خلال أبريل الماضي للشهر الـ 28 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، من ثم بدأ في الارتفاع منذ ذلك الحين.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا، بنسبة 4.6 بالمئة بسبب البنزين الذي ارتفع 9.5 بالمئة.

كذلك، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.

ورفعت السعودية، أكبر مُصدر نفط في العالم، الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب "كورونا.

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