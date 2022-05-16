مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

العالم-الاميركيتان

وقال نائب رئيس شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن رواد كنيسة أمسكوا وقيدوا شخصا كان قد أطلق النار داخل الكنيسة فقتل شخصا وأصاب خمسة آخرين، يوم الأحد.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي في لوس انجليس إن المحققين يعملون لتحديد الدافع وراء الهجوم.

وكتبت إدارة مقاطعة أورنج على "تويتر" أن شخصا "فارق الحياة في مكان الواقعة"، مشيرةً إلى إصابة أربعة ضحايا آخرين بـ"بجروح خطيرة".

وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح "طفيفة"، موضحة أنّ جميع الضحايا بالغون.

وذكرت سلطات إنفاذ القانون أنّها تلقّت مكالمة طارئة من كنيسة "جينيفا بريسبيتيريان" الساعة 1,26 بعد الظهر (20,26 بتوقيت غرينتش) من يوم الأحد.

وكانت إدارة مقاطعة أورنج كتبت في تغريدة سابقة على "تويتر" إنها اعتقلت شخصا وعثرت على سلاح قد يكون استُخدم في عملية إطلاق النار.

من جهتها قالت هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة أورانج على "تويتر" إن رجال إطفاء ومسعفين منتشرون "في الموقع ويعالجون وينقلون عددا من الجرحى".

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف مركونة خارج كنيسة.