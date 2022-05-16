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اثر استشهاد الأسير الجريح داود الزبيدي..

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مواجهات شمال البيرة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مواجهات شمال البيرة
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، اثر استشهاد الأسير الجريح داود الزبيدي من مخيم جنين متأثرا بإصابته.

العالم - فلسطين

وافادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ان سلطات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين، وأصيب 45 مواطنا خلال مواجهات شمال البيرة، والعشرات من طلبة جامعة خضوري، واعتدى الاحتلال بالضرب على عائلة شرق بيت لحم، واستولى على جرافة في قرية الولجة، ومركبة بالأغوار، ومنع المزارعين من الحصاد، واستهدفت بحرية الاحتلال بالنار والغاز الصيادين جنوب القطاع.

كما تواصلت اعتداءات المستوطنين، فقد أصابوا عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام العشرات منهم بحماية قوات الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت، عدا عن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واختطاف حارس مستوطنة "يتسهار" فتى من أمام مدرسته من قرية عوريف جنوب نابلس.

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اثر استشهاد الأسير الجريح داود الزبيدي.. الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مواجهات شمال البيرة