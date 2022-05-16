الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عاصفة غبارية تضرب دير الزور.. وفاة رجل وطفله والمشافي تستقبل مئات المصابين + صور

عاصفة غبارية تضرب دير الزور.. وفاة رجل وطفله والمشافي تستقبل مئات المصابين + صور
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

توفي مواطن سوري في العقد الرابع من العمر وطفله 8 سنوات جراء سقوط جدار أحد الأبنية عليهما بسبب عاصفة غبارية تعرضت لها محافظة دير الزور وتسببت أيضاً بضيق في التنفس لمئات الأشخاص الذين اسعفوا إلى المشافي.

العالم-سوريا

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أنه وصل إلى المشفى مساء اليوم حالتي وفاة لرجل وابنه نتيجة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسم إثر سقوط جدار أحد الأبنية في حي الجورة نتيجة الرياح الشديدة والعاصفة الغبارية التي تضرب دير الزور منذ مساء اليوم.

بدوره بين مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي أن مئات الحالات توافدت إلى مجمع المشافي بمشفى الأسد والمشفى العسكري بدير الزور جراء ضيق في التنفس والاختناق نتيجة العاصفة الغبارية التي تتعرض لها المحافظة لافتاً إلى أن الكوادر الطبية والصحية تعمل بأقصى طاقتها لتقديم الخدمات الاسعافية للمرضى الذين يلجؤون إلى المشافي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. عاصفة غبارية شديدة تضرب دير الزور في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترويها 'صحيفة هآرتس' العبرية.. آخر رواية إسرائيلية لاغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة..

شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم تعلن احدث تطورات عملية فرز الاصوات بالانتخابات اللبنانية

عاصفة غبارية تضرب دير الزور.. وفاة رجل وطفله والمشافي تستقبل مئات المصابين + صور

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة 4 أشهر

مسيرة حاشدة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة استشهاد اسير محرر واحتجاز جثمانه

كوريا الشمالية.. "كيم" يستعين بالجيش لمواجهة كورونا