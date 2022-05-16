مسيرة حاشدة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة استشهاد اسير محرر واحتجاز جثمانه

العالم - فلسطين

وحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، رفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة ومخيمها نعشا رمزيا للشهيد، وصورا له ولافتات منددة بالإرهاب المنظم للاحتلال، مرددين هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا خاصة في جنين ومخيمها.

ونددوا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها تصفية الشهيد بدم بارد، مطالبين بتوفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يواجه القتل والاعتقال اليومي، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد زبيدي واستمرار احتجاز جثمانه.

وأعلن محافظ جنين أكرم الرجوب أن يوم غد (اليوم) الاثنين سيكون إضرابا شاملا في المحافظة وحدادا على روح الشهيد زبيدي وكافة الشهداء، ويشمل الإضراب إغلاق المؤسسات والمكاتب الحكومية، مستنكرا هجمة الاحتلال الوحشية على جنين ومخيمها.

وأعلنت حركة فتح إقليم جنين وفعاليات المخيم عن فتح بيت عزاء للشهيد لمدة 3 أيام في نادي اللجنة الشعبية للمخيم.

وعقب المسيرة توجه المشاركين إلى بيت عزاء الشهيد، حيث أقيم مهرجان خطابي ندد فيه المتحدثون بالجريمة البشعة والتي أدت إلى استشهاد الزبيدي، مؤكدين أن الاحتلال تعمد إعدامه في المستشفى.

ودعو إلى رص الصفوف من خلال تكريس الوحدة الوطنية على الأرض للتصدي لعدوان الاحتلال المستمر.

وأشادوا بالدور النضالي للشهيد زبيدي ابن حركة "فتح"، وعائلة زبيدي المناضلة التي قدمت ثلاثة شهداء، وهدم منزلها من قبل قوات الاحتلال.ــ