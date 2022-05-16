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أمير قطر يبدأ جولة أوروبية من سلوفينيا

أمير قطر يبدأ جولة أوروبية من سلوفينيا
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، إلى سلوفينيا، في مستهل جولة أوروبية تشمل عدة دول.

العالم - قطر

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري، بأن أمير البلاد سيجري خلال هذه الجولة، "مباحثات مع قادة الدول الأوروبية التي ستشملها الزيارة وكبار المسؤولين فيها، تتضمن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون".

وأشار البيان أيضا إلى أن أمير قطر سيتطرق خلال جولته أيضا إلى "عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مفيدا بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيزور خلال جولته الأوروبية، إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وأيضا سويسرا للمشاركة في "منتدى دافوس الاقتصادي"، بين يومي 22-26 مايو.

وتأتي هذه الجولة لأمير قطر بعد زيارته مؤخرا لكل من إيران وتركيا، في حين توقعت وسائل إعلام غربية، أن يبحث أمير قطر خلال الجولة الأوروبية، جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران وكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

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أمير قطر يبدأ جولة أوروبية من سلوفينيا

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