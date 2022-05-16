انطلاق اول رحلة الى الاردن من مطار صنعاء بعد توقف 6 سنوات

العالم - الاردن

أعلنت ذلك "وكالة عمون الاخبارية"، موضحة ان انطلاق الرحلة الاولى يأتي بعد السماح للطيران من مطار صنعاء بموجب الهدنة الأممية.



وأفادت الوكالة ان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، كان قد اعلن في وقت سابق ان إعادة جدولة اول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي سيتم الاثنين.

وقال بن مبارك في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والمبعوث الاممي وتعاون معهود من اشقائنا في الاردن اعيدت جدولة اول رحلة يوم الاثنين (اليوم) من مطار صنعاء"



وأضاف، "تخفيف معاناة ابناء شعبنا في كل انحاء اليمن سيبقى همنا الاول".