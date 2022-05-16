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طائرة تقل اليمنيين العالقين في الأردن إلى مطار صنعاء عصر اليوم

طائرة تقل اليمنيين العالقين في الأردن إلى مطار صنعاء عصر اليوم
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أقلعت، صباح اليوم الاثنين، أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد مماطلة استمرت لأسابيع من قبل قوى العدوان في تنفيذ الهدنة التي لم يتبقّ من أيامها سوى 15 يوماً.

العالم - اليمن

وأوضحت مصادر يمنية أن رحلة لطيران اليمنية وصلت الساعة الثامنة وخمس دقائق، بتوقيت صنعاء، وصلت المطار على متنها 150 مسافرا كانوا عالقين في مطارات العالم، مضيفا أنه بعد ذلك بدقائق غادرت الطائرة مطار صنعاء الدولي على متنها 151 مسافرا وأغلبهم من المرضى.

وأشارت إلى أنه من المرتقب عودة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء الدولي الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم من الأردن وهي تقل عالقين خارج اليمن.

ولفتت إلى أن إدارة مطار صنعاء الدولي أكدت أن الرحلات التجارية ستنتظم خلال الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان.

وأعلن وزير النقل في حكومة صنعاء، عبد الوهاب يحيى الدُّرة، أنّ "أول رحلة تجارية من مطار صنعاء ستسير إلى الأردن، منذ بدء الهدنة الإنسانية، اليوم الاثنين وتعود في نفس اليوم.

ودخلت الهدنة الإنسانية والعسكرية برعاية الأمم المتحدة التي مدتها شهران حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي وتنتهي في الثاني من يونيو 2022 القادم، وطوال الأسابيع الفائتة ظلت قوى العدوان تعرقل تنفيذ الهدنة رافضة السماح بالرحلات الجوية بالوصول إلى مطار صنعاء الدولي.

وتنصّ الهدنة الإنسانية في اليمن على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى مطار صنعاء ومنه خلال شهري الهدنة إلى الأردن ومصر.

وطالبت هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية الأمم المتحدة أن "تلتزم ببنود الهدنة بتسيير الرحلات الـ16 المتفق عليها خلال الفترة المتبقية من الهدنة، للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين".

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