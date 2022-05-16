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بالفيديو.. منسق شبكة قادرون معا للدراسات:

الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال منسق شبكة قادرون معا للدراسات الدكتور وليد محمد علي ان الكيان الصهيوني ليس كيانا بذاته.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان هذا الكيان ليس مشروعا للحركة الصهيونية وانما هو كيان ثكني عسكري للمشروع الغربي عموما ويهدف لإبقاء الهيمنة على المنطقة.

الدكتور وليد محمد أشار الى ان هذا الكيان الغاصب هو فوق القانون الدولي مؤكدا ان الولايات المتحدة لا تحاكم "إسرائيل" بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لانها تمتلك الجنسية الاميركية لأن الكيان الاسرائيلي أهم من المواطن الاميركي لدى واشنطن التي تدعم المشروع الصهيوني في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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