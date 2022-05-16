الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أسهم اوروبا تنخفض وسط مخاوف من الركود بعد بيانات صينية ضعيفة

أسهم اوروبا تنخفض وسط مخاوف من الركود بعد بيانات صينية ضعيفة
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مع تراجع الأسهم الفرنسية بنسبة 1% تقريبا، بعدما أججت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف من الركود العالمي.

العالم - اقتصاد

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مكاسبه الأسبوعية الأولى في 5 أسابيع يوم الجمعة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل/ نيسان 11.1%، أي ضعف التوقعات تقريبا، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9% في حين كان المحللون يتطلعون إلى زيادة طفيفة، مما زاد المخاوف من انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا الربع وسط الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين المؤشرات الفرعية بانخفاض بلغ 1.4%. وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين، في حين تراجعت أسهم شركات للسلع الفاخرة، منها (إل.في.إم.إتش) المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون التي تستمد جزءا كبيرا من الطلب من الصين، بنسبة 1.1%.
وخالف هذا الاتجاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.6% مدعوما بقفزة 3.5% في فودافون بعد شراء مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتية حصة 9.8% في الشركة.

روابط ذات صلة

شاهد..الإمارات تعتزم شراء برنامج بيغاسوس

هبوط بورصة السعودية بعد قرار ابن سلمان بشأن أرامكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة.. الاحتلال الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في دير الزور

إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

صنعاء تدعو إلى تعويض الرحلات التي كانت مقررة في الأسابيع الماضية

الصين.. السيطرة على كورونا بشكل فعال في شنغهاي

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو ورفع توقعات التضخم

الأوروبيون يناقشون عقوبات جديدة ضد روسيا