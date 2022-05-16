أسهم اوروبا تنخفض وسط مخاوف من الركود بعد بيانات صينية ضعيفة

العالم - اقتصاد

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مكاسبه الأسبوعية الأولى في 5 أسابيع يوم الجمعة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل/ نيسان 11.1%، أي ضعف التوقعات تقريبا، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9% في حين كان المحللون يتطلعون إلى زيادة طفيفة، مما زاد المخاوف من انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا الربع وسط الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين المؤشرات الفرعية بانخفاض بلغ 1.4%. وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين، في حين تراجعت أسهم شركات للسلع الفاخرة، منها (إل.في.إم.إتش) المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون التي تستمد جزءا كبيرا من الطلب من الصين، بنسبة 1.1%.

وخالف هذا الاتجاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.6% مدعوما بقفزة 3.5% في فودافون بعد شراء مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتية حصة 9.8% في الشركة.