المستشفى الفرنسي في القدس يتهم الاحتلال بالاعتداء على جنازة أبو عاقلة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال مدير عام المستشفى، جميل كوسا، في مؤتمر صحافي عقده في القدس: "أثناء مراسم نقل وتشييع الجثمان الطاهر لابنة القدس الإعلامية القديرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، هاجمت تلك قوات (الشرطة الإسرائيلية) النعش، وحَمَلة النعش والمشيّعين، في مشهد فظيع، يندى له جبين كل إنسان حرّ وشريف".

وتابع كوسا: "ما يزيد من فظاعة المشهد، أنّه حصل تم في حرم مستشفى، من دون مراعاة قدسية المكان والمناسبة"، لافتاً إلى أنّه "تمّ بالرغم من أنّ المستشفى الفرنسي - مار يوسف يحظى برعاية الفاتيكان، إضافة إلى حماية الدولة الفرنسية".

وأضاف: "هذا لم يشفع لدى متّخذي القرار، فاقتحموا ساحات وأبنية المستشفى، واعتدوا على النعش والمشيعين، وأطلقوا الأعيرة المطاطية وروّعوا المرضى والزوار".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي هاجمت، يوم الجمعة الماضي، المشيّعين في جنازة أبو عاقلة، بعد خروجهم من المستشفى الفرنسي وهم يحملون جثمانها.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحة المستشفى، وسط إطلاق قنابل الصوت، والاعتداء بالضرب، ما أجبر المشيعين على التراجع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح سابق أصدره الجمعة، إنّ "33 شخصاً أصيبوا جرّاء اعتداء الشرطة، وتمّ نقل 6 منهم للمستشفى".

ولم يسمح الاحتلال سوى لأعداد قليلة بالخروج من المستشفى مع الجثمان، الذي حُمل في سيارة مخصصة لنقل الموتى، إلى كنيسة الروم الكاثوليك.

وصباح الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو عاقلة "جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".