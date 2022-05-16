مراسل العالم: الليلة سيعلن عن نتائج كافة الدوائر الانتخابية في لبنان

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، إنه حتى الان اعلن عن سبع دوائر ثبتت وانتهت من لجان القيد هي دوائر: صور ، جبل لبنان، صيدا، جزين، زحلة، وبعلبك، بهرمل، البقاع الغربي، وبعبدا.

وتابع: حسب النتائج التي وردت من هذه الدوائر تبين ان لوائح الامل والوفاء فازت بكل مرشحيها الـ27 بالاضافة الى مرشحين اضافين من حلفائهم في اللوائح الاخرى.

واشار مراسلنا الى ان سبع دوائر حتى الان ثبتت واعلن عن نتائجها رسميا ومازال هناك ثماني دوائر اخرى بانتظار تبيان نتائجها وانتهاء لجان القيد ضمن قصور العدل في المحافظات من فرز اصواتها، ارسالها الكترونيا الى وزارة الداخلية ليتم الاعلان عنها نهائيا.

واوضح مراسلنا، : انه بات من المؤكد خلال الليلة ستعلن النتائج النهائية للدوائر الـ15 لكل محافظات لبنان.

هذا واكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، ان نسب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ليست قليلة وهي تقريبا مشابهة لانتخابات عام 2018.



وقال المولوي في مؤتمر صحفي، ان لبنان تمكن من اجراء انتخابات نيابية على نحو جيد على الرغم من حملات التشكيك التي رافقت العملية الانتخابية وتلتها. واضاف المولوي، ان لائحة حركة أمل وحزب الله تفوز بكامل مقاعد دائرة الجنوب الثانية. واوضح ان الحديث عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر الانتخابية غير صحيح. لافتا الى ان وزارة الداخلية لم تتدخل في عملية الفرز لكن وفرت التأمين لها.