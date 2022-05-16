محادثات فيينا.. ايران تنتظر الرد الأمريكي والسويد وفنلندا تطلبان الانضمام للناتو

العالم - بانوراما

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين انريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كني، حيث قدمت طهران عددا من المقترحات داعيا الرئيس الأمريكي إلى الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: المناورات العسكرية التي اعلن عنها الناتو في دول البلطيق بمشاركة 15 الف جندي ، وتحاكي عملية روسية ضد استونيا.

المناورات التي اعلن عنها تأتي بعد يوم واحد فقط من تأكيد فنلندا والسويد عزمهما الانضمام إلى الناتو رسميا، في خطوة حذرت من عواقبها موسكو ورفضتها تركيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.