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بريطانيا.. إصابة 4 رجال بمرض يسببه فيروس نادر في لندن

بريطانيا.. إصابة 4 رجال بمرض يسببه فيروس نادر في لندن
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات الصحية البريطانية يوم الاثنين إنه تم اكتشاف أربع حالات أخرى لمرض جدري القرود النادر في لندن.

العالم-اوروبا

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية بأن التحقيقات جارية للكشف عن وجود رابط بين الحالات الأربع الأخيرة.

وذكرت أنها حددت أربع حالات "نادرة وغير عادية" لمرض جدري القرود بين الرجال الذين يبدو أنهم أصيبوا في لندن وليس لديهم تاريخ في السفر إلى البلدان الإفريقية حيث ينتشر المرض الشبيه بالجدري.

وأشارت إلى أن ثلاثة من الرجال في لندن وواحدا في شمال شرق إنجلترا، ثبتت إصابتهم

وكشفت أن جميع المصابين مثليون أو ثنائيو الجنس أو رجال يمارسون الجنس مع رجال.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت بريطانيا عن ثلاث إصابات سابقة بجدري القرود، من بينهم شخصان عاشا في المنزل نفسه فيما سافر الثالث سابقا إلى نيجيريا، حيث ينتشر المرض في الحيوانات.

وجدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر وتم إعلان القضاء عليه عام 1980، وينتشر عادة عن طريق اللمس أو التعرض للعض من قبل الحيوانات البرية المصابة مثل الفئران أو السناجب في غرب ووسط إفريقيا.

ولا ينتشر المرض عادة بسهولة بين الناس، لكن مسؤولي الصحة البريطانيين يقولون إنه من الممكن أن يحدث ذلك إذا كان هناك اتصال وثيق للغاية مع شخص مصاب.

ورغم أن أعراضه أخف كثيرا من أعراض الجدري إذ يشفى معظم المصابين في غضون بضعة أسابيع، فإنه قد يكون مميتا في الحالات النادرة.

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بريطانيا.. إصابة 4 رجال بمرض يسببه فيروس نادر في لندن

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