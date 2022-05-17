ليبيا..حكومة باشأغا تعلن دخول العاصمة طرابلس

العالم - ليبيا

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية: "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشأغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها".

وكلف البرلمان المتمركز في شرق البلاد باشأغا في مارس الماضي، لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف في العام الماضي، رفض تسليم السلطة مما أدى إلى صراع مطول بين الحكومتين المتنافستين.

وحاول باشاغا مرارا تولي رئاسة الحكومة في طرابلس، لكن الدبيبة كان يرفض تسليم السلطة.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة إن "الحكومة الليبية المكلفة ستمارس مهامها من طرابلس"، مضيفا أن وزارة الداخلية لن تلاحق لأسباب سياسية أعضاء حكومة الدبيبة.