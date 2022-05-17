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تونس.."قيس سعيّد"يتابع برنامج أعمال البرلمان القادم

تونس..
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الوزراء التونسية،حيث تابع النشاط الحكومي والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

العالم - تونس

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بوضع الفلاحين والأسعار، فضلا عن متابعة تنفيذ مشاريع بصدد الإنجاز في مختلف أنحاء الجمهورية.

من ناحية أخرى،استقبل قيس سعيّد ، بقصر قرطاج، وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، حيث تناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء.

وأكد الرئيس التونسي مجددا على أن القضاء يجب أن يقوم بدوره في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

وشدد سعيّد خاصة على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة منذ سنوات، مشيرا إلى أن احترام إجراءات التقاضي هدفه تحقيق العدل لا أن يكون ذريعة لعدم الفصل في القضايا والإفلات من العقاب.

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