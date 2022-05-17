العالم - تونس

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بوضع الفلاحين والأسعار، فضلا عن متابعة تنفيذ مشاريع بصدد الإنجاز في مختلف أنحاء الجمهورية.

من ناحية أخرى،استقبل قيس سعيّد ، بقصر قرطاج، وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، حيث تناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء.

وأكد الرئيس التونسي مجددا على أن القضاء يجب أن يقوم بدوره في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

وشدد سعيّد خاصة على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة منذ سنوات، مشيرا إلى أن احترام إجراءات التقاضي هدفه تحقيق العدل لا أن يكون ذريعة لعدم الفصل في القضايا والإفلات من العقاب.